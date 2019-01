22 gennaio 2019- 17:05 G7: Le Maire, 'capitalismo deve reinventarsi, lottare contro disuguaglianze' (2)

(AdnKronos) - Chi in Francia "cerca di attaccarsi al vecchio mondo che non esiste più spinge il Paese verso il baratro: il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il ripiegarsi su se stesso, pensare che l'industria nazionale è capace di creare lavoro, che aumentare i debiti pubblici permetteranno di risolvere i problemi porteranno ad un impoverimento del Paese", sottolinea Le Maire. "Non si inventa il futuro di un Paese con idee che sono fallite, che sono morte. Bisogna provare qualcosa altro" e "affrontare le sfide in un modo diverso".E l'Ue, per Le Maire, è la soluzione. "Credo profondamente nella costruzione europea. E' su scala europea che troveremo le soluzioni alle attese dei nostri concittadini. E' con l'Europa che si può creare pià occupazione, prosperità, una migliore istruzione ma dobbiamo ammettere che attualmente non siamo armati a livello europeo per far fronte alle sfide di fronte a noi". Per il ministro francese "occorre adattare le regole europee" e "creare degli strumenti necessari per far fronte ai due principali concorrenti che sono la Cina e gli Stati Uniti" : "l'Europa non deve essere la vittima di una guerra commerciale tra gli Usa e la Cina né la vittima di un accordo tra questi due Paesi. L'Europa si ritroverebbe da sola. Nessuno farà regali all'Europa".