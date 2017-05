G7: LEGAMBIENTE, COMPITO PRIORITARIO DEVE ESSERE GESTIONE MIGRANTI

26 maggio 2017- 15:46

Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - "Il compito prioritario di questo G7 è definire, con parole chiare, una prospettiva nuova sulla gestione globale della questione migratoria. Perché le migrazioni pongono alle istituzioni internazionali una sfida che le raccoglie tutte e i termini della questione non possono essere ridotti a terrorismo e sicurezza che sono solo due aspetti di una crisi ben più vasta fatta di guerre, clima e povertà. Cioè di gestione e sfruttamento delle risorse, a cominciare da quelle energetiche, oltre che di controllo del territorio". Lo afferma Legambiente ricordando l'enciclica Laudato si’ che Papa Francesco ha regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Oggi chi fugge dal proprio paese fugge per un intreccio perverso di guerre, fame, siccità e disastri ambientali, di cui le potenze occidentali sono ampiamente responsabili - aggiunge l'associazione ambientalista - La guerra del petrolio e delle risorse del sottosuolo viaggiano sullo stesso binario della fame nel mondo. La rivoluzione energetica e la lotta per contrastare i cambiamenti climatici rappresentano l’antidoto strategico più sicuro per costruire una seria giustizia climatica a livello globale, premessa indispensabile per ridurre la povertà, marginalizzare le cause di conflitto, ridurre i flussi migratori e provare a invertire quella che in modo così incisivo Papa Francesco ha definito, già due anni fa, 'la terza guerra mondiale a pezzi'".