G7: MACRON A PASSO DI CORSA PER SUO PRIMO SUMMIT, NUMEROSI BILATERALI

27 maggio 2017- 09:32

Taormina, 27 mag. (AdnKronos) - Un Summit al passo di corsa per il neo presidente francese Emmanuel Macron che, oltre a seguire i lavori del G7, accumula un gran numero di bilaterali con i principali leader presenti a Taormina. Dopo i bilaterali con il premier Justin Trudeau e la primo ministro britannica Theresa May, il presidente francese ha incontrato ieri anche il presidente del Niger, Mahamadou Issoufou, e il premier giapponese, Shinzo Abe. Oggi il bilaterale con il presidente della Tunisia, Béji Caïd Essebsi.L'incontro di ieri con il presidente del Niger, spiegano fonti dell'Eliseo, è in continuità con la missione in Mali di Macron di qualche giorno fa. Anche il Niger, per la sua posizione, "è un paese importante e strategico" per quanto riguarda la lotta al terrorismo ma anche per quanto riguarda le problematiche legate ai flussi migratori.