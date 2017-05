G7: MACRON, NON DUBITO CHE USA SEGUIRANNO REGOLE WTO

27 maggio 2017- 16:36

Taormina, 27 mag. (AdnKronos) - "Non posso dubitare che gli Stati Uniti rispetteranno le regole del Wto". Ad affermarlo, nel corso della sua conferenza stampa al termine del G7 di Taormina, è il presidente francese, Emmanuel Macron in merito alla posizione statunitense sul commercio. Gli Usa, sottolinea ancora, "sono una grande potenza economica internazionale e come tutti deve rispettare le regole. Non ho dubbi su questo tema", rileva Macron aggiungendo che nel comunicato è stato ribadito il "principio di reciprocità, e la volontà di conformarci alle regole Wto".Certamente il presidente Usa, Donald Trump, aggiunge Macron, "ha un'altra visione rispetto alla politica commerciale del suo predecessore. Ha rimesso in discussioni accordi 'regionali' ma non ha mai detto che voleva uscire dal quadro multilaterale del Wto". Quindi, sottolinea ancora, "continueremo ad andare avanti sul principio della reciprocità anche per lottare contro il dumping".