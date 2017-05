G7: MACRON, SERVE NUOVA POLITICA MIGRATORIA MA è TEMA PIù EUROPEO

27 maggio 2017- 16:16

Taormina, 27 mag. (AdnKronos) - "Serve un'altra politica migratoria" ma più che un tema per il G7 "è un tema europeo" perché "non è un tema né per il Giappone, per gli Stati Uniti e il Canada". Ad affermarlo è il presidente francese, Emmanuel Macron al termine del Summit del G7. In particolare, a livello europeo, "si deve puntare ad una politica comune sulla gestione del diritto di asilo".