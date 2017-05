G7: MACRON, TRUMP? APERTO E HA VOLONTà DI LAVORARE BENE CON NOI

27 maggio 2017- 16:51

Taormina, 27 mag. (AdnKronos) - "Ho visto qualcuno di aperto e che ha la volontà di lavorare bene con noi". Così il presidente francese, Emmanuel Macron al termine del G7 di Taormina rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano la sua impressione sul presidente Usa, Donald Trump."Ho visto un dirigente che ha convinzione forti", sottolinea Macron. "Alcuni temi li condivido in particolare quelli che riguardano la lotta al terrorismo. Su altri ci sono dei disaccordi ma li abbiamo affrontati in modo pacato. Ho trovato qualcuno che sta all'ascolto e che ha voglia di lavorare", sottolinea ancora Macron. Per Trump "come per me è stata la prima esperienza in un G7 e penso che ha mostrato interesse per discussioni multilaterali. E' una persona realistica" e che rispetto ai toni della sua campagna elettorale "ha mostrato di prendere in considerazione l'interesse dei suoi paesi partner". L'indipendenza, aggiunge Macron, "si costruisce nell'interdipendenza. E l'interdipendenza non è qualcosa di neutro. Intorno al tavolo c'erano persone che condividevano gli stessi valori".