G7: MACRON-MAY, CONVERGENZE SU LOTTA TERRORISMO E RADICALIZZAZIONE ONLINE

26 maggio 2017- 13:24

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - Convergenza tra Francia e Regno Unito sulla necessità di agire insieme nella lotta contro il terrorismo e in particolare nella lotta contro la radicalizzazione tramite internet. E' quanto emerge dall'incontro di questa mattina tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premier britannica Theresa May a margine del summit del G7 di Taormina. Un incontro durante il quale, riferiscono fonti dell'Eliseo, è stata espressa nuovamente una grande prossimità e la solidarietà della Francia al Regno Unito dopo l'attentato di Manchester.Dall'incontro tra i due leader, che è durato circa un'ora, riferiscono fonti dell'Eliseo, è emerso la volontà di agire insieme contro il terrorismo, a livello internazionale e in Europa, anche chiedendo alle aziende che operano nel mondo di Internet e dei social media, che hanno le loro responsabilità in particolare nella diffusione della propaganda djihadista, di partecipare alla lotta.