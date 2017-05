G7: MACRON-MAY, CONVERGENZE SU LOTTA TERRORISMO E RADICALIZZAZIONE ONLINE (2)

26 maggio 2017- 13:24

(AdnKronos) - L'Ue resterà unita nella negoziazione in vista della Brexit, ma, riferiscono le stesse fonti, Francia e Regno Unito continueranno a mantenere stretti legami in tutti gli ambiti di cooperazione economica, di sicurezza e diplomatica. I due leader, inoltre, hanno parlato dei temi del G7 e in particolare affrontato i temi del cambiamento climatico e del commercio. Per quanto riguarda il commercio hanno sottolineato la necessità della reciprocità, sostenendo che spesso su questo tema c'è stato un approccio molto ingenuo. Per Macron e May, insomma, è importante che tutti i Paesi possano avere rapporti commerciali in un quadro di regole multilaterali, perché ci sono sfide politiche forti da affrontare nel contesto di un'avanzata dei populismo. Anche il tema della lotta contro i trafficanti di esseri umani è stato affrontato dai due leader.