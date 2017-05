G7: MACRON-TRUDEAU, SEDE PER LINEE COMUNI SU COMMERCIO, CLIMA E SICUREZZA

26 maggio 2017- 15:44

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron e il premier Justin Trudeau, nel corso del loro incontro a margine del summit di Taormina, hanno ricordato che il G7 deve essere una sede comune in cui dare linee coerenti sul commercio, il clima e la sicurezza. L'incontro tra i due leader, infatti, secondo quanto riferiscono fonti dell'Eliseo, è stato l'occasione per guardare anche al prossimo summit che si riunirà nel 2018 sotto la presidenza del Canada e a quello del 2019 che sarà organizzato dalla Francia. Proprio sul tema del cambiamento climatico Macron e Trudeau "si sono impegnati a lavorare insieme per l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi, anche nell'ambito del G7 di Taormina e dopo". L'incontro tra Macron e Trudeau, spiegano le stesse fonti, "è stato molto ricco" di argomenti e "molto cordiale". Tra i temi affrontati c'è stato quello della lotta al terrorismo in particolare con la collaborazione delle piattaforme internet per far fronte ai fenomeni di radicalizzazione; la cooperazione franco-canadese nell'ambito diplomatico e della difesa.