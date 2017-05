G7: MACRON-TRUDEAU, SEDE PER LINEE COMUNI SU COMMERCIO, CLIMA E SICUREZZA (2)

26 maggio 2017- 15:44

(AdnKronos) - Inoltre sono stati affrontati da Macron e Trudeau, riferiscono le stesse fonti, "i rapporti commerciali tra il Canada e l'Ue in un contesto segnato da un ritorno del protezionismo negli Stati Uniti". Tra i temi sul tavolo dei due leader c'è stato anche il Ceta, il trattato internazionale di libero scambio tra Ue e Canada, "che sarà l'oggetto di un esame in Francia da parte di una commissione di esperti", prima dell'entrata in vigore provvisoria dell'accordo a livello europeo, "per assicurare regole eque per tutti, proteggere le classi medie e creare delle opportunità di crescita rispettando i nostri impegni legati alla sanità e all'ambiente".