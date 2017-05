G7: MATTARELLA, APPUNTAMENTO SEMPRE PIù IMPORTANTE PER COMUNITà INTERNAZIONALE

26 maggio 2017- 20:34

Taormina (Ct), 26 mag. (AdnKronos) - "Il G7 può contribuire concretamente al raggiungimento di obiettivi condivisi nella comunità internazionale. Oggi, ancor più che in passato, si rivela utile questo appuntamento, capace di associare tempestivamente posizioni diverse eppure complementari". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo offerto ai Capi di Stato e di governo riuniti a Taormina per il vertice G7. "Di questo reciproco completamento, che si nutre delle sensibilità europee, nord-americane, giapponesi, e che attinge all’esperienza di altre aree cruciali per il futuro del pianeta, come l’Africa, avvertiamo bisogno crescente. Siamo nel tempo dell’urgenza -di una estrema urgenza- per affrontare le prove e le minacce che abbiamo di fronte a noi. Estrema urgenza -ha ammonito ancora il Capo dello Stato- che deve guidare l’azione dell’intera comunità internazionale nel fornire soluzioni concrete e sostenibili".