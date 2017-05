G7: MATTARELLA, MONDO SMARRITO MA TRAMONTATA EPOCA STATI BALUARDO

26 maggio 2017- 20:34

Taormina (Ct), 26 mag. (AdnKronos) - "Emerge un mondo preda, spesso, di un senso di smarrimento per la crisi di punti di riferimento tradizionali. Smarrimento che alimenta tentazioni di improbabili ritorni a un passato ormai remoto e tramontato, in cui gli Stati si ergevano a baluardo esclusivo contro tutto ciò che veniva percepito come estraneo, appunto straniero". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo offerto ai Capi di Stato e di governo riuniti a Taormina per il vertice G7."All’umanità che percepisce sempre più di essere parte di un destino inseparabile, occorre assicurare -ha proseguito il Presidente della Repubblica- sempre migliori equilibri tra realtà locali e realtà globali, equilibri che non sacrifichino né le une né le altre".