G7: MATTARELLA, NON SI POSSONO AFFRONTARE DA SOLI SFIDE GLOBALIZZAZIONE (2)

26 maggio 2017- 20:30

(Ct) - "L’interdipendenza -ha proseguito il Capo dello Stato- non lega più soltanto, o prevalentemente, gli Stati, le istituzioni, i mercati, ma pone direttamente in relazione i singoli, superando ogni precedente significato rivestito dalle frontiere"."Questa sensazione rappresenta uno dei tratti più caratteristici del mondo in cui viviamo, scosso e, a tratti, dominato dalla spinta verso l’universalismo, verso la 'terra come patria', verso un destino comune dell’umanità che sfugge alla tradizionale separazione di confini e frontiere tra i singoli Paesi".