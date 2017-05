G7: MATTARELLA, SCRIVERE PAGINA DI STORIA ATTRAVERSO ASCOLTO E DIALOGO

26 maggio 2017- 20:36

Taormina (Ct), 26 mag. (AdnKronos) - "Se l’obiettivo comune è quello di governare la realtà -e non esserne soggiogati- è necessario porsi in atteggiamento di ascolto, di dialogo, di negoziato, di ricerca di consenso".Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo offerto ai Capi di Stato e di governo riuniti a Taormina per il vertice G7. "La storia -ha ricordato il Presidente della Repubblica- è in continuo sviluppo, voi potete concorrere a scriverne una pagina. Il contributo che ciascuno può offrire è, in maniera crescente, prezioso. Tutti dobbiamo avvertire pienamente questa responsabilità".