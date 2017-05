G7: MAY, MINACCIA DAESH STA EVOLVENDO, POTENZIARE COOPERAZIONE CON PROVIDER

26 maggio 2017- 19:10

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - "La minaccia di Daesh sta evolvendo, non sta scomparendo", in particolare con il fenomeno "dei foreign fighters che si sta espandendo". Proprio per questo servono delle misure e una maggiore cooperazione tra i Paesi e in particolare con i "provider per bloccare i contenuti di odio che provengono da internet". Ad affermarlo, nel corso di un punto stampa al G7, è il premier Theresa May. Oggi, rileva, "abbiamo annunciato un ventaglio di strumenti per potenziare la cooperazione con le società high tech e sviluppare gli strumenti per eliminare automaticamente i messaggi di odio" che si trovano sulla rete. "Servono meccanismi di 'reporting' automatici anche per informare le autorità". Inoltre, aggiunge, "vanno controllati meglio i forum di discussione per evitare che le voci dei terroristi si diffondano su internet".