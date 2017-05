G7: MAY, RAPPORTI CON USA SPECIALI E CONTINUERANNO AD ESSERLO

26 maggio 2017- 20:18

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - I rapporti tra gli Stati Uniti e il Regno Unito "sono speciali da tanti anni e continueranno ad esserlo". Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in occasione del G7 di Taormina, è la premier britannica, Theresa May rispondendo ai giornalisti in seguito alle polemiche nate dopo la fuga di notizie sull'inchiesta in seguito all'attento di Manchester. Gli Usa, aggiunge, "sono un partner significativo di Londra nella difesa e nella sicurezza. Ho sollevato con il presidente Usa Donald Trump la questione dei 'leaks' e ha chiarito che era stato una cosa inaccettabile".