G7: MELANIA TRUMP PER LE VIE DI TAORMINA IN ABITO LUNGO E SCARPE BASSE

27 maggio 2017- 10:50

Taormina (Messina), 27 mag. (AdnKronos) - Niente tacchi, oggi, per la First Lady americana Melania Trump. La moglie del Presidente degli Stati Uniti sta passeggiando per le vie di Taormina, in compagnia della Premiere dame di Francia, Brigitte Macron, con un abito lungo a fiori. Api piedi delle scarpe bianche basse. Molto più casual la signora Macrona, con pantalone blu scuro skinny che esaltano la sua figura minuta e una maglia bianca semplice e capelli legali. Accanto alle signore Manuela Gentiloni che indossa una paio di pantaloni rossi con una camicia bianca a fiorellini piccoli. Attorno alle First Ladies un cordone di sicurezza molto imponente.