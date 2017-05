G7: MOSTRE, DEGUSTAZIONI E TOUR, LA SICILIA IN VETRINA A TAORMINA

5 maggio 2017- 19:06

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - - Un protocollo tra circa 20 partner pubblici e privati per promuovere offerta turistica, eccellenze enogastronomiche e bellezze culturali in vista del G7 di Taormina del 26 e 27 maggio. A sottoscrivere l'intesa oggi nella perla dello Ionio sono stati gli assessori regionali siciliani all'Agricoltura, Antonello Cracolici, al Turismo, Anthony Barbagallo, e ai Beni culturali, Carlo Vermiglio. Il documento mette insieme vari soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, tra cui il Parco archeologico Naxos/Taormina, i Comuni di Taormina e Giardini Naxos, Federalberghi e i Gal competenti per territorio. Tutti collaboreranno alla realizzazione di una serie di iniziative rivolte ai delegati e ai giornalisti accreditati al vertice mondiale per dar loro l’opportunità di conoscere il territorio che li ospita."Grazie al G7 le istituzioni siciliane stanno imparando a lavorare meglio insieme – dice l’assessore Cracolici -. Abbiamo messo in campo molte iniziative per la degustazione dei prodotti agroalimentari siciliani Dop e Igp. Il vertice internazionale di fine maggio sarà una grande occasione per mettere in mostra le nostre eccellenze. Verranno promosse anche visite guidate presso le cantine vinicole nel territorio dell’Etna". Per l’assessore Vermiglio c’è stata "una grande sinergia tra i tre assessorati in vista del G7. Cultura, accoglienza ed eccellenze agroalimentari saranno il migliore biglietto da visita che insieme mostreremo al mondo". Un'attività di coordinamento, spiega l'assessore Barbagallo, che "ci consentirà, da un lato, di programmare una serie di eventi e, dall’altro lato, di organizzare una promozione turistica in più punti della città e del comprensorio ci permetterà di ottenere un grande successo".