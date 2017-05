G7: MOSTRE, DEGUSTAZIONI E TOUR, LA SICILIA IN VETRINA A TAORMINA (2)

5 maggio 2017- 19:06

(AdnKronos) - Molti i progetti messi in campo per l’occasione. Tra questi la mostra dal titolo 'Capolavori siciliani di Antonello da Messina. Un carattere, una storia, una visione della vita' e il Premio internazionale di giornalismo 'Images and words about Sicily' rivolto ai giornalisti accreditati. Inoltre, un programma di degustazioni di prodotti Igp e Dop e una degustazione permanente di cioccolato di modica presso Palazzo Corvaja. In calendario anche visite guidate nell’hinterland di Taormina, Etna e Valle d’Agrò e l’allestimento di Hospitality desk presso le strutture ricettive sedi dei media center per dare agli ospiti la possibilità di conoscere la variegata offerta turistica, culturale ed enogastronomica che la Sicilia è in grado di offrire.