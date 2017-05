G7: NEGOZI E SCUOLE CHIUSE, SINDACO GIARDINI 'NOI FIGLI DI UN DIO MINORE' (2)

25 maggio 2017- 11:51

(AdnKronos) - Il via al corteo è in programma sabato alle 16. I manifestanti si raduneranno alla rotonda Anas, da qui il lungo serpentone percorrerà il lungomare sino ad arrivare in piazza Municipio. Sono attesi, secondo le stime ufficiali, circa 3.500-4mila manifestanti. "A presidiare il territorio ci saranno mille tutori dell'ordine" dice Lo Turco. Resta, comunque, per il primo cittadino l'amarezza per il trattamento riservato alla sua città. "Siamo stati trattati come figli di un Dio minore - dice -. Mentre i primi cittadini di Taormina e Catania hanno la preoccupazione di come accogliere al meglio capi di Stato e first lady, a me resta la preoccupazione per eventuali incidenti e problemi di ordine pubblico". Dito puntato anche sulle Istituzioni regionali. "La Regione siciliana è stata la grande assente in questa vicenda - conclude il sindaco -. Si era impegnata a organizzare uno spettacolo per accogliere i giornalisti, a sistemare il verde cittadino e a organizzare spazi per la degustazione delle eccellenze locali. E' rimasto tutto lettera morta. Un'occasione sprecata".