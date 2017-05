G7: ONG A LEADER, APRITE ORECCHIE E ASCOLTATECI SU MIGRANTI E CLIMA

27 maggio 2017- 11:55

Taormina, 27 mag. (AdnKronos) - "Siamo qui per chiedere ai leader del G7 di aprire le orecchie ed ascoltarci". Questo l'appello di 70 ong raggruppate nel Gcap, la rete italiana contro la povertà tra le quali figurano Save the Children, Actionaid, Oxfam, Aidos, Osservatorio Aids, Wwf, Caritas italiana e One a Taormina in occasione del Summit. "Lo scandalo di questo summit è che i leader del G7 sono venuti qua in Sicilia, al largo delle cui coste sono morte annegate 1.400 persone solo quest'anno, e stasera torneranno a casa senza aver fatto nulla di serio su questo tema", spiega Edmund Cairns di Oxfam.A Luca De Fraia, vice segretario generale di Actionaid, non piace la bozza del testo finale che è circolata in queste ore a Taormina e in particolare "la corresponsabilità dei paesi del G7 e dei paesi in via di sviluppo: in sostanza si parla di condizionare gli aiuti al blocco dei flussi migratori".