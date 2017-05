G7: ONG A LEADER, APRITE ORECCHIE E ASCOLTATECI SU MIGRANTI E CLIMA (2)

27 maggio 2017- 11:55

(AdnKronos) - Il rischio, sottolinea ancora de Fraia, "è un compromesso che non serva e che può essere addirittura dannoso. L'approccio dei leader del G7 rischia di creare una grande confusione. Non si può mettere sullo stesso piano i temi legati allo sviluppo e quello legato ai flussi migratori".Dal Summit e dalle conclusioni finali del vertice, lamentano le Ong, saranno assenti o sminuiti i temi essenziali quali il cambiamento climatico, la problematica legata ai flussi migratori, la nutrizione, l'educazione e i diritti dei migranti, "che non verranno citati". Ma non solo. "Siamo preoccupati perché molto probabilmente nel testo finale non sarà fatto accenno al tema della violenza di genere. Il G7 disattende le nostre aspettative mentre la violenza sulle donne sta crescendo", spiega Serena Fiorletta di Aidos.