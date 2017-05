G7: ORGANIZZATORI, SCONTRI? NON SONO IMPORTANTI, VEDO IL LATO POSITIVO DEL CORTEO

27 maggio 2017- 19:41

Taormina (Messina), 27 mag. (AdnKronos) - "Gli scontri? Non sono importanti. A noi interessa che il corteo sia andato bene...". Così, Gianmarco Catalano, uno degli organizzatori del corteo 'NoG7' di Giardini Naxos (Messina) commenta con l'Adnkronos quanto accaduto durante il corteo contro i grandi del mondo. Catalano sminuisce gli scontri con tanto di lancio di lacrimogeni alla fine del corteo. Scontri che sono stati provocati da un gruppo di una trentina di persone che indossavano una maglia rossa. "Ribadisco - dice - Non è una cosa importante, non è il baricentro del corteo. Ora lo so che a voi giornalisti interessa soltanto la vicenda degli scontri. Ma io posso parlare degli effetti positivi, alla fine non ci sono stati disordini con black bloc, come tutti temevano, e i giardinesi erano lì". "Abbiamo avuto uno scambio piacevole con gli abitanti di Giardini Naxos - ha proseguito ancora Catalano - Uno può esprimere giudizi positivi o negativi. A me interessa che l'interesse positivo è il valore politico sociale e il fatto che siamo riusciti in una piazza difficile, con un clima di terrore, a parlare con le persone. Quindi siamo soddisfatti".