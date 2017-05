G7: PADOAN-VISCO, PUGLIA SCELTA PER MOSTRARE POSSIBILITà SVILUPPO

11 maggio 2017- 14:49

Bari, 11 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo voluto che le riunioni del G7 si svolgessero in una delle regioni più vivaci" come la Puglia, realtà "bellissima e dinamica anche sul piano industriale e del capitale umano, anche per sottolineare il ruolo che politiche pubbliche hanno avuto qui e possono avere ovunque, per superare gli ostacoli allo sviluppo". E' il messaggio lanciato in una nota di apertura del G7 di Bari dal ministro dell'Economia e Finanze, Pier Carlo Padoan, e dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Nel documento si evidenzia come "le risorse finanziarie, nazionali e dell'Ue, hanno assicurato un contributo fondamentale a questo sviluppo e continueranno a darlo". "La crescita del Sud e le sue prospettive di sviluppo - ricordano Padoan e Visco- sono legate alla qualità delle persone, alla vivacità e capacità d'innovazione del suo tessuto di imprenditori e ad alcune politiche pubbliche. Tra queste hanno avuto un grande peso le scelte dei governi che hanno accantonato prassi assistenzialiste e introducendo misure per migliorare le condizioni in cui si svolge l'attività d'impresa".