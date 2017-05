G7: PADOAN-VISCO, PUGLIA SCELTA PER MOSTRARE POSSIBILITà SVILUPPO (2)

11 maggio 2017- 14:49

"L'Italia è nota nel mondo per le bellezze paesaggistiche e lo sterminato patrimonio artistico distribuito ovunque lungo la penisola. Ma l'Italia - aggiungono il ministro dell'Economia e il Governatore di Bankitalia- è anche tra le cinque principali economie del mondo per surplus commerciale e 221 produzioni nazionali sono al primo posto nelle classifiche globali dell'export. Molte di queste produzioni industriali - sinonimo di moda e design ma anche di alcuni settori specialistici come la meccanica di precisione - vengono associate al Nord del paese". "L'opinione pubblica internazionale trascura invece la tradizione industriale del Sud e alcune sue eccellenze. Non si tratta soltanto del turismo e delle produzioni e trasformazioni alimentari. Esistono nel Mezzogiorno - prosegue il messaggio - distretti ben radicati in filiere globali come la meccatronica, l'industria aerospaziale e quella farmaceutica. Al Sud si producono autovetture esportate in tutto il mondo, motori dei più diffusi modelli di aeroplani e componenti innovative di nuovi velivoli, satelliti, molecole con proprietà terapeutiche". "Ma le storie di successo delle imprese e delle aree del Sud che si sono inserite a pieno titolo nelle filiere internazionali di un'economia sempre più globalizzata ci dicono che - ancor più dei fondi - per lo sviluppo sono importanti alcune politiche specifiche". "Per esempio - concludono - le agevolazioni capaci di incentivare l'innovazione e l'accompagnamento dell'azione locale con competenze dell'amministrazione centrale".