G7: PREFETTO CARPINO BATTEZZA IL 'MODELLO TAORMINA', 'ESEMPIO DA ESPORTARE' (2)

25 maggio 2017- 19:10

(Messina) - Il Prefetto Carpino sottolinea poi la "interlocuzione avuta in questi mesi con il sindaco di Taormina Eligio Giardina e tutte le altre amministrazioni coinvolte". Replica, a distanza, anche al sindaco di Giardini Naxos, Pancrazio Lo Turco, che oggi si era definito "figlio di un Dio minore". "Capisco il ragionamento che fa il sindaco di Giardini - dice Carpino - Ma proprio per andargli incontro ho fatto anche degli interventi a Giardini, perché questa città non poteva essere trascurata. Certo, l'attenzione su Taormina, inevitabilmente, è maggiore, ma è maggiore per i fatti che accadranno a Taormina".Riccardo Carpino spiega poi che "la maggiore difficoltà è data dal fatto che qualsiasi impedimento qua porta alla possibilità di non arrivare al risultato. quindi, un problema non risolto avrebbe significato non portare a casa il risultato. Questo era lo stress maggiore di tutti quelli che hanno partecipato a questa impresa ed eravamo tutti coscienti, anche se ognuno dissimulava". Il Prefetto parla poi ancora del 'Modello Taormina' che "nasce da un mix: cioè ogni amministrazione fa il suo pezzo, per cui io, per quanto riguarda le infrastrutture, ho finito una decina di giorni fa, anche in anticipo rispetto ai tempi ordinari, poi subentra il Ministero degli Esteri che ha fatto un lavoro molto ampio di preparazione dell'evento, poi subentra la tematica della sicurezza affidata al Viminale. Insomma, ognuno sta facendo il suo pezzo".