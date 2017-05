G7: PREFETTO CARPINO BATTEZZA IL 'MODELLO TAORMINA', 'ESEMPIO DA ESPORTARE' (3)

25 maggio 2017- 19:10

(Messina) - Domani, all'arrivo del G7, Riccardo Carpino cosa proverà nel vedere tutte le opere finite? "Per me questo effetto c'è già stato quando ho visto uscire i vigili del fuoco dal Teatro Greco - dice - quando abbiamo consegnato le strade al sindaco di Taormina o al sindaco di Giardini Naxos. Il mio lavoro si è già concluso, è solo la soddisfazione di vedere che è tutto concluso". E da domani cosa farà il Prefetto Riccardo Carpino? "Ecco - dice - è una domanda alla quale vorrei una risposta anche io, passiamo alla domanda di riserva". "Domani seguirò sicuramente le frecce tricolori - dice - e seguirò altri eventi, ma lo farò da spettatore. La mia parte ho già finito". Carpino sottolinea poi l'importanza del "supporto" della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. "Ci è sempre stata molto vicina in questi mesi", dice.