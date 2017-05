G7: PROFUMI E AROMI DI SICILIA PER LA CENA DI GALA OFFERTA DA MATTARELLA A TAORMINA (2)

9 maggio 2017- 16:45

(AdnKronos) - Qualunque siano gli ingredienti del menù, il compito di allietare i palati degli uomini più importanti del pianeta spetterà a Roberto Toro, executive chef del Belmond Grand Hotel Timeo dal 2012. Siciliano verace di 45 anni unirà, come sempre nella sua cucina, gli "straordinari" prodotti locali alla tradizione culinaria dell'isola, riscoprendola in chiave moderna. "La nostra terra, come poche al mondo - dice - può vantare prodotti straordinari e quando si ha a disposizione un’ottima materia prima non serve snaturare gli ingredienti ma basta saperli accompagnare bene esaltandoli nel giusto modo". Tocchi personali dunque come nel Tonno in crosta di quinoa con zucchine e salsa all'arancia, piatto che porta la sua firma e che potrebbe passare al giudizio delle papille di Donald Trump. A richiamare la Sicilia non saranno soltanto i profumi e gli aromi della cucina dello chef Toro, ma anche i decori e gli addobbi scelti per i tavoli e la terrazza. Ancora una volta nulla di certo ma la scelta dovrebbe ricadere su tovagliati di pizzo bianco e pregiate ceramiche dai colori tenui. Sullo stesso stile anche i decori e gli allestimenti floreali che dovrebbero essere realizzati in collaborazione con i flower designer di SeBAStian Flowers.