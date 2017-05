G7: PRONTA PRIMA ELIPISTA A TAORMINA, CARPINO 'CONCLUSO PERCORSO DIFFICILE'

8 maggio 2017- 21:27

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Sono particolarmente soddisfatto. Oggi è il punto di arrivo di un percorso difficile sotto il profilo tecnico, che ha visto l'esigenza di approvare una variante ancora in attesa di approvazione da parte della Regione siciliana. Mi auguro si intervenga il più presto possibile. E' un patrimonio che può restare alla comunità, ove venga approvata la variante. Ciò consentirebbe di far fare un ulteriore salto di qualità nella tipologia di offerta turistica". A dirlo è stato il prefetto Riccardo Carpino, commissario straordinario per il G7, in occasione del collaudo della prima delle due elipiste previste a Taormina in occasione del summit dei grandi della Terra. Ad atterrare nell'aviosuperfice di contrada Bongiovanni, nei pressi della piscina comunale, oggi è stato il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli. Ad accoglierlo è stato proprio Carpino che ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il lavoro concluso. La prossima settimana, invece, dovrebbe essere pronta anche la seconda elipista, quella di contrada Piano Porto.