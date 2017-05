G7: SCIOPERO AEREI DOMENICA, RISCHIO PASSEGGERI A TERRA A CATANIA

25 maggio 2017- 18:30

Taormina, 25 mag. (AdnKronos) - Lo sciopero nel settore aereo previsto per domenica piomba sul vertice del G7 che si svolge a Taormina domani e sabato. Sono in molti i partecipanti, giornalisti e delegati, che temono di restare a terra domenica nell'impossibilità di rientrare dal summit.Alitalia ieri, sottolineando "di essere stata costretta a cancellare numerosi voli nazionali e internazionali programmati per domenica prossima", ha annunciato di aver attivato un piano straordinario per riproteggere sui primi voli disponibili il maggior numero di passeggeri coinvolti dalle cancellazioni. La compagnia ieri ha assicurato che l’80% dei passeggeri è stato già ricollocata su voli alternativi ma sono molti i partecipanti al vertice ancora in attesa di essere riprotetti. Anche perché sono numerosi i voli in partenza da Catania che domenica sono stati cancellati.Oltre allo sciopero indetto da alcune sigle sindacali dei controllori di volo Enav dalle 13 alle 17 del 28 maggio, alcune organizzazioni sindacali del personale Alitalia (Cub Trasporti, Usb, Confael e Assovolo), infatti, hanno proclamato un’astensione dal lavoro sempre domenica dalle 10 alle 18.