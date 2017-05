G7, SCORTA TRUMP AFFASCINATA DA NUOVA DUCATI IN DOTAZIONE DEI CARABINIERI

26 maggio 2017- 12:43

Taormina, 26 mag. (Messina) 26 mag. (AdnKronos) - Gli uomini della sicurezza del Presidente Usa Donald Trump affascinati dalla nuova Ducati 1200 Multistrada dei Carabinieri, che in questi giorni ha fatto il suo debutto in occasione del G7 di Taormina. Le nuove 'supermoto' dei Carabinieri sono state presentate pochi giorni fa a Roma. E l'esordio operativo è avvenuto proprio a Taormina. Questa mattina alcuni uomini della sicurezza del Presidente degli Stati Uniti si sono voluti fare una foto accanto alle nuove moto della Casa di Borgo Panigale, che sono venute a rafforzare il servizio di pronto intervento e di controllo del territorio dei nuclei radiomobili delle principali città italiane. Le moto sono dotate di un allestimento specifico, caratterizzato da una maggiore potenza (160 CV) e da un’elettronica di bordo sofisticata (gestione della frenata, trazione e sospensioni), pur mantenendo la tradizionale linea del segmento touring/enduro-stradale. La 'versione Arma' della nuova multibike, già dotata di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, è accessoriata con appositi dispositivi sonori e luminosi, con la radio veicolare CC e l’alloggiamento per l’armamento di reparto. “L'Arma potrà contare sul meglio della tecnologia avanzata Made in Italy a due ruote per il segmento dual touring. Con i suoi 160 CV la Multistrada è un veicolo eccezionale come combinazione tra prestazioni, indispensabili per i particolari impieghi a cui l'Arma utilizza questi veicoli, comfort, guidabilità e capacità di carico", ha detto l'amministratore delegato Ducati Motor Holding Claudio Domenicali presentando nei giorni scorsi le nuove supermoto.