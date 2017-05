G7: SINDACO GIARDINI NAXOS SCRIVE A GENTILONI, NO A CORTEO ANTAGONISTI

8 maggio 2017- 18:37

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "C''è molta preoccupazione. Il timore è che si ripeta in piccolo quello che abbiamo già visto a Genova e a Lucca". Il sindaco di Giardini Naxos, Pancrazio Lo Turco, si fa interprete delle paure dei suoi concittadini. A creare allarme è la manifestazione degli antagonisti in programma in città in contemporanea con il G7 di Taormina. Il corteo, con manifestanti in arrivo da tutta Italia e anche dall'estero, dovrebbe attraversare il lungomare prima di giungere davanti al Comune. "In quell'area ci sono bar e ristoranti che si vedranno costretti a smontare gazebo e tavolini sistemati all'aperto con conseguenti danni economici" spiega all'AdnKronos il primo cittadino.Ma i mancati guadagni sono "il rischio minore". Il timore, infatti, è che frange estremiste possano infiltrarsi tra i manifestanti pacifici, provocando scontri con le forze dell'ordine. Ecco perché il primo cittadino ha preso carta e penna e ha scritto al premier Gentiloni, al ministro dell'Interno Minniti e al prefetto e al questore di Messina. "Ho il massimo rispetto per il lavoro certosino di Prefettura e Questura, ma non condivido il percorso ipotizzato per il corteo dei No G7" dice.