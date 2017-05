G7: SINDACO GIARDINI NAXOS SCRIVE A GENTILONI, NO A CORTEO ANTAGONISTI (2)

8 maggio 2017- 18:37

(AdnKronos) - Per il primo cittadino, infatti, va esclusa la possibilità di far percorrere al serpentone il lungomare. "E' un asse strategico viario di larghezza esigua stradale - scrive Lo Turco nella lettera indirizzata al presidente del Consiglio - perimetrato da negozi e attività turistiche" e il passaggio del corteo "potrebbe comportare un grave pregiudizio all'incolumità dei negozianti, degli operatori turistici, dei turisti e dei residenti". Ecco perché il sindaco chiede di non autorizzare la manifestazione o quanto meno il percorso ipotizzato. In caso contrario si dice pronto a emettere "un'ordinanza per la chiusura di tutte le attività".