G7: SINDACO MESSINA, ECCO PERCHé HO GRIDATO 'NO WAR' A TRUMP (2)

27 maggio 2017- 10:43

(AdnKronos) - "Per qualsiasi rappresentante istituzionale è privo di senso e paradossale incontrare suoi colleghi, specialmente ad un così alto livello come al G7, senza mettere al centro dell’agenda alcune questioni fondamentali. Nello specifico, la necessità di uno sforzo comune per risolvere davvero le minacce derivanti dai cambiamenti climatici e tutti i disastri ambientali che la nostra società sta producendo - spiega ancora Renato Accorinti - le azioni per ridurre ed infine eliminare l’enorme gap del Sud del mondo in termini di diritti sociali ed economici, per i quali noi del Nord del mondo siamo tutti responsabili; una presa di posizione chiara ed universale per una pace che sia reale, contro la guerra e gli armamenti". "In ultimo, la questione più importante, poiché rappresenta una questione urgente ed attuale dei nostri giorni, specialmente in questa parte del mondo", conclude Accorinti. Oggi il sindaco metropolitano di Messina parteciperà anche alla manifestazione 'NoG7' che si terrà a Giardini Naxos.