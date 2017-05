G7: TAORMINA, AI GIORNALISTI REGALI ECOCOMPATIBILI

25 maggio 2017- 16:03

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Un G7 all'insegna della ecocompatibilità. Al loro arrivo al Media center all'Hotel Hilton di Giardini Naxos (Messina), gli oltre tremila giornalisti accreditati, provenienti da tutto il mondo, trovano tra i cadeaux una cartella stampa composta da plastica riciclata. Sul dorso si legge in inglese: 'I was a plastic bottle, I have been correctly recycled and now a Im you pad holder' (Ero una bottiglia di plastica, sono stato riciclato correttamente e adesso sono il tuo porta blocnotes). All'interno della cartella, ovviamente, un blocco di fogli di carta riciclata. Inoltre, nel kit a disposizione dei giornalisti, c'è anche una matita in grafite e un volume dal titolo 'Human Capital'.