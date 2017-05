G7: TAORMINA, OGGI SHOPPING E DEGUSTAZIONI PER LE FIRST LADIES

27 maggio 2017- 09:13

Taormina (Messina), 27 mag. (AdnKronos) - Giornata all'insegna dello shopping e delle specialità tipiche siciliane per le First Ladies a Taormina (Messina). Questa mattina, Manuela Gentiloni, moglie del premier italiano, accompagnerà Melania Trump, Brigitte Trogneux Macron, Akie Abe, Malgorzata Tusk e il marito della cancelliera tedesca Angela Merkel Joachim Sauer a visitare Palazzo Corvaja. Subito dopo andranno nei giardini della villa Comunale, dove faranno una degustazione di granite siciliane. Sempre in mattinata le signore faranno una passeggiata su corso Umberto, dove si fermeranno in un negozio per assistere alla creazione di una 'coffa', tipica borsa di paglia della tradizione siciliana, ora resa oggetto di stile dall'azienda 'Sikuly'. Dopo assisteranno a una dimostrazione sulla realizzazione delle Teste di Caltagirone, in ceramica. Un'altra signore mostrerà alle First Ladies il ricamo delle tipiche coperte siciliane.