G7: TAORMINA, SINDACO MESSINA AL CONCERTO CON MAGLIA 'BENVENUTI MIGRANTI'

26 maggio 2017- 20:01

Taormina (Messina), 26 mag. (AdnKronos) - Mentre i potenti del mondo si sono presentati al Teatro Greco di Taormina (Messina), per assistere al concerto, in tenuta elegante, con il vestito grigio o blu, il sindaco di Messina Renato Accorinti, è arrivato indossando una maglietta nera con su scritto: "We welcome migrants, we are all migrants' (Diamo il benvenuto ai migranti, noi siamo tutti migranti ndr). Accorinti, che era seduto in terza fila accanto al Governatore siciliano Rosario Crocetta e al Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone e signora, ha deciso di presentarsi così al Teatro Greco per lanciare un segnale ai potenti del mondo. Accorinti è arrivato a bordo della sua Fiat Panda guidata dagli agenti di Polizia municipale. Poi l'ingresso al Teatro Greco.