G7: TAORMINA, SULLE TAVOLE DI HOTEL E RISTORANTI ARRIVA L'OLIO PER LA PACE

17 maggio 2017- 14:17

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Si chiama 'Olio per la pace' ed è ottenuto da olive siciliane delle varietà Cerasuola, Biancolilla e dalle 381 cultivar nazionali e internazionali, coltivate e raccolte nel campo sperimentale di Zagaria, che accoglie tutte le varietà di ulivo presenti al mondo, simbolo dell’integrazione tra i popoli. L’Olio della pace, prodotto presso un campo sperimentale in provincia di Enna, verrà servito sulle tavole dei ristoranti di Taormina in occasione del G7. I clienti dei ristoranti e degli hotel di Taormina e del circuito Le Soste di Ulisse ne riceveranno in omaggio una bottiglia. L’iniziativa, promossa da Manfredi Barbera, è realizzata grazie alla collaborazione con il Co.Fi.Ol. (Consorzio filiera olivicola) e il Libero consorzio comunale di Enna.Obiettivo del progetto è promuovere una cultura di pace e di integrazione, attraverso la distribuzione di un prodotto unico nel suo genere. L’Olio per la pace, infatti, vuole essere testimonianza concreta di come biodiversità e integrazione possano convivere armoniosamente in un unico olio, così come dovrebbe essere per tutti i popoli del Mediterraneo.