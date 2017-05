G7, TAORMINA TORNA ALLA NORMALITà TRA FOTO RICORDO E STRUSCIO SUL CORSO

28 maggio 2017- 14:03

Taormina (Messina), 28 mag. (AdnKronos) - Lo struscio sul corso principale, i bar affollati, i negozi pieni di turisti, persino due musicisti siciliani che, con tanto di coppola, suonano il marranzano. Taormina torna alla normalità, dopo la due giorni del G7 che ha visto la partecipazione dei grandi del mondo, la cittadina turistica torna alla sua vocazione naturale. Se non fosse per le decine di poliziotti e carabinieri che passeggiano lungo il corso, ma con le facce molto più rilassate rispetto a 24 ore fa, sembra che il ciclone G7 non si sia mai abbattuto su Taormina. Da un minuto dopo la mezzanotte di ieri, quando è stato smontato nottetempo il metaldetector posizionato in questi giorni all'ingresso di Porta Messina e di Porta Catania, tutti, possono accedere normalmente al centro cittadino, che fino a ieri era 'zona rossa'. I commercianti tirano un sospiro di sollievo. Molti hanno tenuto chiuso i negozi, altri li hanno lasciati aperti, "ma non abbiamo venduto quasi niente", dice sconsolata la commessa di un negozio di scarpe alla moda. Chi, invece, non nasconde la soddisfazione è Saro Bambara, proprietario del famoso 'Bambar' che ieri ha ospitato "mezzo governo giapponese". "E' venuto il primo ministro Shinzo Abe - racconta emozionato - e ha chiesto una granita classica, a quel punto ho sfoggiato il mio giapponese, con le poche parole che conosco, e l'ho convinto ad assaggiare quella all'arancia". Anche la moglie, Akie Abe, ha assaggiato la granita. "Voleva la granita al limone - ha detto ancora Saro - ma anche lei alla fine ne ha presa un'altra, consigliata da me. Ed erano molto soddisfatti". A un altro tavolo c'erano seduti i ministri del suo governo. "Insomma - dice Saro Bambara - abbiamo avuto qui quasi tutto il governo giapponese. Sono certo che ora verranno tanti giapponesi nel mio bar, ad assaggiare la granita mangiata dal loro premier. Sono molto contento". E, immancabile, Saro Bambara, ha appeso la foto fatta con Shinzo Abe, davanti al bancone, insieme alle altre fatte con i vip che passano dal suo bar.