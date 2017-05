G7: TAORMINA TORNA ALLA NORMALITà TRA FOTO RICORDO E STRUSCIO SUL CORSO (2)

28 maggio 2017- 14:03

(Messina) - Anche il signor Pippo, del negozio di ceramiche, di fronte al Bambar, ha colpito la coppia giapponese. "La signora Akie - racconta - ha comprato molte ceramiche, soprattutto delle scodelle. Una persona così gentile e per bene. Ha iniziato a giocare con il mio cane. Lo ha accarezzato per tutto il tempo". Altri commercianti, invece, sono un po' meno soddisfatti. "Speriamo che il G7 abbia un effetto benefico per l'economia taorminese - spiega il proprietario di un negozio di valigie - Per ora abbiamo avuto solo un picco di vendite al ribasso". Sono ancora molti i poliziotti e i Carabinieri che 'sorvegliano' Taormina. Ma i visi sono meno tirati rispetto a ieri e venerdì. "E' andato tutto bene - dice uno di loro - Ha funzionato tutto perfettamente". Nella piazza panoramica, acanto al 'Wunderbar', i turisti fanno la fila per farsi la foto davanti al logo del 'G7 Taormina'. Pure militari dell'Esercito. Tutti vogliono avere un ricordo del G7. Ma da oggi si torna alla normalità.