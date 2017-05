G7: TAVOLI TEMATICI E CORTEO, LA DUE GIORNI DEGLI ANTI SUMMIT A GIARDINI NAXOS

2 maggio 2017- 17:46

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Una due giorni a Giardini Naxos per dire 'no' al G7. Anche a Palermo è scattata la mobilitazione anti summit che ha visto nei giorni scorsi diverse realtà siciliane riunirsi nella sede dell'Arci Porco Rosso in piazza Casa Professa. Sul tavolo le iniziative da mettere a punto in vista del vertice dei grandi della terra, in programma il 26 e il 27 maggio a Taormina. Nella perla dello Ionio capi di Stato e di Governo si riuniranno per discutere delle emergenze planetarie, ma "anche questo summit avverrà - dicono le associazioni anti G7 - in un contesto internazionale di impoverimento, di crescita delle disuguaglianze sociali, riarmo e conflitti incontrollati".Per esprimere il proprio dissenso alle politiche mondiali il cartello di associazioni 'NO G7' ha messo a punto una due giorni di mobilitazione a Giardini Naxos. Il 26 maggio dalle 10 alle 18 sono previsti quattro tavoli tematici (crisi economica e lavoro; migrazioni e militarizzazione; diritti civili e conflitti di genere; beni comuni e difesa ambientale) che confluiranno in una plenaria. Il giorno seguente ci sarà il corteo: dopo il concentramento alle 14 nella piazza di Recanati il serpentone percorrerà il lungomare di Giardini.