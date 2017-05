G7: TAVOLI TEMATICI E CORTEO, LA DUE GIORNI DEGLI ANTI SUMMIT A GIARDINI NAXOS (2)

2 maggio 2017- 17:46

(AdnKronos) - "La Sicilia è stata scelta ufficialmente da Renzi per 'sfatare la fama di terra di mafia' - dicono gli organizzatori -. Ma siamo anche terra di colonialismo militare americano, la terra di Sigonella, del Muos costruito in violazione di leggi ambientali e normativa antimafia. Siamo una terra violata, una terra di disoccupazione e sfruttamento del lavoro, una terra di migrazione e di accoglienza dei migranti respinti dai 'Grandi' a tutte le frontiere".In piazza ci saranno le famiglie dei disoccupati e i precari, i migranti, le vittime dell'inquinamento ambientale, le associazioni antirazziste e ambientaliste, assicurano gli organizzatori. "Saremo a Giardini Naxos per dare voce a tutti quelli che da questo vertice vengono ignorati, ma che vivono sulla propria pelle le sperequazioni economiche, il peso della crisi e la rapina delle risorse" conclude il fronte NO G7.