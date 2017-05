G7, TENSIONE ALTA A TAORMINA: ANCORA UN FALSO ALLARME BOMBA

22 maggio 2017- 21:02

Taormina, 22 mag. (AdnKronos) - Nuovo falso allarme bomba e momenti di tensione a Taormina nelle giornate di vigilia del G7 del 26 e 27 maggio. Nel tardo pomeriggio di oggi è stata infatti segnalata la presenza di uno zaino sospetto in centro storico, in prossimità della fontana di piazza Duomo. Sul posto sono subito intervenuti Polizia e artificieri che hanno isolato prontamente la zona e hanno fatto brillare lo zaino accertando che all'interno non vi era nessun ordigno.L'episodio è stato seguito con attenzione e apprensione da diversi cittadini. E' il terzo episodio di falso allarme che si verifica in questi giorni a Taormina con altrettante segnalazioni di zaini sospetti. Dalla scorsa notte è in vigore la zona rossa con accesso al centro storico consentito solo ai residenti muniti di badge Zms (Zona di massima sicurezza).