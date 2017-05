G7: TOUR E DEGUSTAZIONI, GIORNALISTI ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL SUMMIT

22 maggio 2017- 15:58

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Itinerari alla scoperta dei luoghi del G7. Il Gal 'Terre dell’Etna e dell’Alcantara', in collaborazione con il Consorzio per la tutela dei vini dell’Etna, ha predisposto un programma di visite guidate alle Gole dell’Alcantara e l’Etna con un tour delle cantine e degustazione dei vini doc, disponibili già da domani fino a fine mese, mentre il Gal 'Taormina Peloritani' offrirà un tour delle terre del cinema e dell’hinterland taorminese. "Il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara - spiega il presidente Cettino Bellia - vuole dare la possibilità ai giornalisti, che racconteranno a tutto il mondo del G7, di conoscere le bellezze e le potenzialità del nostro territorio". Le escursioni partono da Giardini Naxos con arrivo sull’Etna, sosta in cantina per degustare i prodotti tipici e i vini doc del territorio, e prosecuzione verso le suggestive Gole dell’Alcantara. "Il Gal Taormina Peloritani – aggiunge il presidente Giuseppe Lombardo - ha predisposto delle escursioni gratuite riservate ai giornalisti accreditati al G7 di Taormina per scoprire le 'Terre del Cinema'". Tra Taormina e Savoca si apre un territorio scelto più volte come location di molte pellicole cinematografiche, tra le quali anche alcuni grandi capolavori del cinema mondiale come la serie del regista Francis Ford Coppola Il Padrino.