G7: TOUR E DEGUSTAZIONI, GIORNALISTI ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL SUMMIT (2)

22 maggio 2017- 15:58

(AdnKronos) - Il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, invece, ha organizzato un percorso turistico-culturale a Modica, Scicli e Ragusa. 'Degustinbus', servizio proposto in occasione della visita dei giornalisti del G7, prevede il trasferimento nella città del cioccolato su un bus attrezzato con sei tavoli da quattro posti. Durante il tragitto la guida turistica racconterà la storia della città, i monumenti e il paesaggio che si vede dal finestrino mentre il personale di bordo servirà le specialità enogastronomiche del territorio.Anche il Radice Pura, sponsor dell'arredo a verde del G7, offrirà ai giornalisti la possibilità di visitare il più grande festival dei giardini del Mediterraneo con installazioni botaniche di 10 giovani paesaggisti e 5 installazioni artistico-botaniche a cura dei paesaggisti di fama internazionale, con oltre 500 varietà botaniche. Sono previste due escursioni giornaliere in partenza dai media center di Taormina e Giardini Naxos nel periodo 24/28 maggio. L’escursione con partenza in minibus dall’Hilton Giardini Naxos prevede la visita dei quattordici giardini, realizzati appositamente con le piante più originali coltivate da Piante Faro, che raccoglie 800 specie e oltre 5000 varietà.