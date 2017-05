G7: TRA RESIDENTI, DELEGATI E GIORNALISTI, RILASCIATI OLTRE 32 MILA ACCREDITI

25 maggio 2017- 15:51

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Sono oltre 32 mila gli accrediti emessi dall'organizzazione nell'ambito del G7 di Taormina. Una mastodontica macchina organizzativa messa in moto già diversi mesi fa, quando, a sorpresa, l'ex premier Matteo renzi scelse Taormina come sede del G7. Oltre tremila sono i giornalisti accreditati, provenienti da tutto il mondo, il resto sono residenti e delegati. Le richieste dai giornalisti sono arrivate da tutte le parti del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dalla Germania all'Inghilterra. Per l’Italia si tratta della sesta volta dopo Venezia (’80 e ’87), Napoli (’94), Genova (2001) e L’Aquila (2009). I protagonisti saranno, naturalmente, i leader mondiali attesi a Taormina: Justin Trudeau, Theresa May, Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Shinzo Abe e ovviamente Paolo Gentiloni. Inoltre, saranno a Taormina i vertici Ue (il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk) più una serie di leader ‘invitati’ (diversi Paesi più Onu, Fmi, Banca mondiale).I delegati, oltre seimila, fanno parte dell'organizzazione dei sette grandi del mondo. Il resto degli accrediti, con tanto di foto e timbro, riguarda gli abitanti del centro di Taormina, nel tratto che va da Porta Messina a Porta Catania.