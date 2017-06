G7 TRASPORTI: DELRIO, SENZA SOSTENIBILITà NON C'è SVILUPPO

12 giugno 2017- 15:01

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "Se non imbocchiamo la strada della sostenibilità, non c'è futuro per l'economia italiana per il mondo va in questa direzione". E' questa la sfida che il nostro Paese si trova di fronte, indicata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, parlando ai lavori dell'evento "Trasportiamo l'Italia, che si è svolto oggi in vista del G7 Trasporti, che si terrà il 21 e 22 giugno prossimi a Cagliari. Una sfida, quella della sostenibilità economica, sociale e ambientale, che, declinata sul versante delle infrastrutture, sarà al centro del vertice. "Il lavoro che stiamo cercando di fare -ha spiegato Delrio - è di rendere il sistema economico e sociale italiano in grado di competere anche nei prossimi anni ma su questo terreno dobbiamo scontrarci con dei ritardi". "E' lo stesso mercato che ci impone con decisione di seguire questa strada e dobbiamo tenerci pronti e preparati. Le aziende più evolute chiederanno sempre più sostenibilità". Pe questo, "bisogna mettere in campo tutti gli strumenti e i provvedimenti necessari e le politiche di sostenibilità devono diventare sempre più una realtà", ha proseguito Delrio.