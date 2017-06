G7 TRASPORTI: DELRIO, SENZA SOSTENIBILITà NON C'è SVILUPPO (2)

12 giugno 2017- 15:41

(AdnKronos) - In questo contesto, centrale è il ruolo delle infrastrutture per lo sviluppo sostenibile. "Il G7 dei Trasporti - ha spiegato Delrio - sarà basato sul tema dello sviluppo sostenibile. Le infrastrutture consentono di colmare le disuguaglianze. Le reti di connettività sono la condizione per uno sviluppo armonico del territorio". All'ordine del giorno del G7 dei Trasporti ci sarà anche il tema della logistica, che oggi è stato affrontato dai tavoli di lavoro dell'evento di oggi, organizzato con il supporto di Aiscat, Uirnet e Tir. "In Italia - ha detto Delrio - c'è sicuramente il tema dell'alta velocità ma non il tema della logistica e dell'intermodalità. Due elementi decisivi che voglio porre sul piatto ai miei colleghi internazionali". Per Delrio, "la strada è quella di prevedere è quello di prevedere un'alleanza tra autotrasporto e Governo per un modello di sviluppo condiviso. Poi seguono i provvedimenti. come abbiamo fatto per la riforma dei porti, si stabiliscono obiettivi e strategie, poi vengono gli strumenti che possono essere di volta in volta affinati".