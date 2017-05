G7, TRUDEAU FA UNA SORPRESA A UNA NEGOZIANTE CANADESE DI TAORMINA

28 maggio 2017- 14:14

Taormina (Messina), 28 mag. (AdnKronos) - A Justin Trudeau piace fare le sorprese. Ne sa qualcosa la signora Diane Lo Coco, una commerciante di origini canadesi che da venti anni vive a Taormina dove gestisce un negozio di tessuti. Ieri per Diane è stata una giornata particolare "che non dimenticherò mai". A raccontarlo è la stessa commerciante: "L'altro ieri è entrata la segretaria di Trudeau nel negozio e io ero convinta che volesse fare degli acquisti, così le ho mostrato tutti i tessuti. E le ho detto che sono canadese e che sono molto fiera di avere il presidente del Canada a Taormina". All'indomani la segreteria di Trudeau torna nel negozio "e mi ha detto che a Trudeau sarebbe piaciuto molto venire ma che non avrebbe fatto in tempo per i molteplici impegni dovuti al G7 - racconta Diane - Io ho abbozzato un sorriso ma ci ero rimasta un po' male. Invece dopo due minuti esatti entra nel negozio Trideau in persona e mi abbraccia forte forte, dicendo di essere contento di avere incontrato a Taormina una canadese del Quebec". Diane ha messo anche in bella mostra le bandiere sia del Canada che del Quebec, "la mia terra di origine e quella di Trudeau", dice soddisfatta. "E' stato incredibile averlo nel negozio, mi ha fatto delle foto e poi ce ne siamo fatte altre insieme, mi ha promesso che me le avrebbe mandate. Speriamo lo faccia. Mi piacerebbe avere un ricordo di questa giornata incredibile". Diane fa ancora fatica a credere di avere abbracciare Trudeau. "E poi è ancora più bello che in video e in foto...", dice arrossendo. Però, anche lei lamenta un calo di vendite. "Sono contenta che in questi giorni Taormina sia stata conosciuta da tutto il mondo, anche i miei cugini canadesi hanno potuto vedere i miei luoghi di nascita. Speriamo che ci sia un ritorno economico".