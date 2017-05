G7: WWF, AGISCA CON URGENZA PER RISPETTO IMPEGNO CLIMA

26 maggio 2017- 11:47

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - I leader delle sette grandi economie del mondo "devono indicare la via per agire sul cambiamento climatico rispettando gli impegni assunti nell'Accordo di Parigi e poi impegnarsi a fare di più". Così il Wwf in occasione del summit del G7 a Taormina."Qualsiasi incertezza sull'impegno degli Stati Uniti rispetto all'accordo di Parigi - sottolinea il leader mondiale clima e energia dell'associazione ambientalista, Manuel Pulgar - Vidal- dovrebbe essere una chiamata all'azione per i governi di tutto il mondo per raddoppiare i loro impegni e mantenere reciprocamente le proprie responsabilità"."Nessun singolo governo stabilirà il risultato finale dei nostri sforzi per affrontare il cambiamento climatico. La velocità e la portata della sfida del clima hanno sempre richiesto soluzioni da tutti i settori della società, compreso quello religioso. In tutto il mondo, i leader politici stanno ricevendo il sostegno necessario per accelerare il loro avanzamento negli impegni e questo viene da città, governi regionali, imprese e popolazioni", sottolinea ancora Pulgar - Vidal.